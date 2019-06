Condividi | Red 23:48 Si è svolta sabato la quarta edizione della gara valida come seconda tappa del circuito Gran fondo Italia, sulla distanza di 17chilometri. Ha vinto Caldani, davanti a Gianluca Addis e ad Alessandro Spada Caldani vince la Gran Fondo Porto Conte 2019



ALGHERO - Si è svolta sabato la quarta edizione del “Gran fondo Porto Conte”, seconda tappa del circuito Gran fondo Italia, sulla distanza di 17chilometri. Protagoniste di quest'anno nel mare di Alghero sonostate le meduse, presenti per più di un terzo del tracciato, condizionando buona parte della gara. Ha vinto Gianluca Caldani, in 4h37', (già sul podio a Monterosso), davanti a Gianluca Addis (secondo in 5h07') ed Alessandro Spada (terzo in 5h17').



Nella classifica provvisoria maschile, è al comando proprio Caldani (con 58punti), secondo Mario Crotti (con 30) e terzo Addis (con 28). La classifica femminile vede prime a pari merito, con 30punti, Carina Bruwer e Stefania Ponsanu, che precedono di due lunghezze Monica Cordaro.



L'organizzatore dell'evento Maurizio Farinelli dichiara: «con le nostre coste diamo agli atleti la possibilità di vivere un esperienza unica. Peccato per le meduse, ma anche loro fanno parte della natura. Ringrazio gli sponsor e tutti quelli che ci hanno aiutato nell'impresa». Prossimo appuntamento della Open Water Alghero, sabato 20 e domenica 21 luglio, nella bellissima spiaggia de Lazzaretto, per il torneo di pallanuoto "Water polo beach Alghero".