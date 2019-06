Condividi | Red 10:12 La compagine algherese ha attivato i corsi tenuti da istruttori qualificati. In questo modo, gli amanti della pallavolo potranno continuare l´attività agonistica anche d´estate. Da martedì 2 luglio, tutti in spiaggia Beach volley: via ai corsi della Gymnasium



ALGHERO - La Gymnasium volley Alghero ha attivato i corsi di beach volley tenuti da istruttori qualificati. In questo modo, gli amanti della pallavolo potranno continuare l'attività agonistica anche d'estate.



I corsi, che inizieranno martedì 2 luglio, si terranno nella spiaggia di San Giovanni e si potrà optare per l'intero “Camp” o per le lezioni singole. Il beach volley è uno sport che sta prendendo sempre più piede ed unisce l'attività sportiva vera e propria al momento ludico-ricreativo proprio del binomio mare/spiaggia.



Le lezioni sono aperte a tutti e non solo a coloro che già praticano questo sport o la pallavolo. Per ulteriori informazioni, si può telefonare ai numeri 328/2109576 o 346/6382425.