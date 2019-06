Condividi | Red 21:28 Per il secondo anno consecutivo, il Summerbeach tour organizza due tra i più importanti appuntamenti di beach volley in Sardegna: il Torneo nazionale serie beach 1 ed il Circuito regionale King e queen of summerbeach Beach volley: torneo nazionale ad Alghero



ALGHERO - Anche per la 15esima edizione, il Summerbeach tour organizza due tra i più importanti appuntamenti di beach volley in Sardegna: il Torneo nazionale serie beach 1 (con 2000euro di montepremi) ed il Circuito regionale King e queen of summerbeach 2019 (con mille euro di premio finale). Il calendario del tour sardo inizierà sabato 29 e domenica 30 giugno, con la new entry Muravera, un bellissimo paese immerso nel verde situato nella provincia del Sud Sardegna. Il torneo sarà organizzato dalla Bvc e sarà valido per il premio finale.



La tappa successiva, sabato 20 e domenica 21 luglio, si terrà per il terzo anno consecutivo a Torre Grande, ad Oristano, con l'organizzazione della Uisp di Oristano, sempre valida per premio finale del circuito. Il tour proseguirà poi ad Alghero con quattro appuntamenti. Si inizierà sabato 27 e domenica 28 luglio, con la tappa nazionale beach1 Fipav, organizzato dalla polisportiva Sottorete, in collaborazione con il Manofuori Beach village. Sabato 3 e domenica 4 agosto, spazio al 2x2 Open maschile e femminile, che si ripeterà sabato 10 e domenica 11 agosto.



