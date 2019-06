Condividi | Cor 19:00 "Parliamone", voi domandate noi rispondiamo. Tappe ad Alghero e Cagliari per i giornalisti del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Giorgio Meletti. Con loro ci sarà Elias Vacca Travaglio con Meletti e Vacca ad Alghero



ALGHERO - Attesa per il ritorno di Marco Travaglio ad Alghero. Domenica 30 giugno (alle ore 21) sarà al Quarter in Largo S. Francesco, in pieno centro storico. "Parliamone", voi domandate noi rispondiamo. E' il format che sarà presentato il giorno successivo a Cagliari (sempre alle 21) al Lazzaretto di Sant'Elia.



Col direttore del Fatto Quotidiano ci saranno il collega Giorgio Meletti ed Elias Vacca. A ruota libera su informazione, politica, attualità.



A 10 anni dalla nascita del giornale, il tour dei giornalisti del Fatto nelle piazze d’Italia è l'occasione per confrontarsi con i lettori sulle notizie di più stretta attualità. Ma anche sulla deriva del Governo Gialloverde e sul futuro del Paese.



Nella foto: Elias Vacca con Marco Travaglio in occasione di un incontro del 2013 ad Alghero