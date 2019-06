Condividi | Red 11:17 Domani sera, gli spazi della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ospiteranno la presentazione del libro “Gli scuoiati”, come speciale anteprima del primo festival poetico internazionale della Sardegna “OttobreInPoesia” Libri: Giuseppe Cristaldi ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 29 giugno, alle 19.30, gli spazi della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, ospiteranno la presentazione del libro “Gli scuoiati”, di Giuseppe Cristaldi, come speciale anteprima del primo festival poetico internazionale della Sardegna “OttobreInPoesia”. Dialogheranno con l’autore l’editore Leonardo Onida (patron del festival) ed Emma Gobbato (che leggerà alcune pagine incisive del libro).



Salentino, ma sardo di adozione, Cristaldi è autore di “Macelleria Equitalia”, “Nefrhotel” e “Nel nome di ieri” (vincitore assoluto del premio nazionale “presìdi del libro”), scrittore di grande talento apprezzato e prefato tra gli altri da Michele Placido, Franco Battiato e Caparezza. Il nuovo libro è un racconto denso ed un poema crudo. Perché accostarli? Solo una esigenza editoriale? No. Nulla come queste combinazioni artistiche può considerarsi più necessario e urgente, quando si ha la fortuna, cosa rara, di incontrare un autore il cui talento è capace di produrre (senza fatica alcuna) affreschi come questo. «Ricordati di respirare. Ricordati di re-spi-ra-re. Ricorda di accarezzare con la lingua il fiato che passa, adesso puoi, adesso fai in tempo a censire tutti i tuoi respiri e familiarizzare col di dentro, non hai l’ansia di sottrarti alle brutture, di fuggire in strada scalza». Con questo inizio, l’autore ricorda al lettore di respirare ed occorre ricordarselo fino all’ultima pagina, poiché queste, in ogni riga, in ogni parola rischiano davvero di bloccare fino alla fine il respiro, lasciando il lettore senza fiato.



Immaginarsi se questo rappresenta il tormento inconscio ed esistenziale di una giovane che di se stessa afferma, senza mezzi termini: «me lo ripeto ogni santo giorno da quando i servizi sociali mi hanno incanalata nel lavoro della bibliotecaria, adesso ho tempo per vedere i miei fiati appannare il vetro del tavolo e da lì evaporare incontro a Virginia Woolf, Friedrich Nietzsche, Pier Paolo Pasolini, Goliarda Sapienza, Grazia Deledda e tutta la mia nuova, numerosissima, famiglia». Avere l’età in una mano e non sapere che farsene. Non volerlo sapere. Non volerselo chiedere. «Leggere sarà la tua salvezza». Ma da chi, da cosa? E se la trappola fosse proprio il linguaggio? Se il carceriere fosse solo ed esclusivamente l’Io? «Pietà per l’animale umano». Perché non puoi scavare per cercare la verità se ti limiti (o ti illudi di poterlo fare) ad usare un detergente o un qualche blando rimedio, metafore della paura di andare davvero oltre. Le unghie, servono le unghie.



Poco distingue il racconto dal poema crudo. Semplicemente: tutto. Seguire il consiglio dell’autore, che è scaltro ed innocente al contempo: «prima di cominciare, […] collochiamoci tutti tra la lallazione e la pubertà, scavalcandola laddove possibile, ma senza andare troppo oltre, leggiamo con occhi bambini».



