La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle ore 20 di sabato 29 giugno l´allerta per le alte temperature. Picchi di 40 gradi e rischio elevato di incendi in tutta la Sardegna Caldo infernale: allerta fino a sabato



ALGHERO - Picchi di 40 gradi e rischio elevato di incendi. E' sempre emergenza per caldo, afa e rischio incendi in Sardegna, da nord a sud, sulle coste e in collina.



La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle ore 20 di sabato 29 giugno l'allerta per le alte temperature. Dalla tarda mattinata di venerdì 28 su gran parte della Regione - si legge nell'ultimo bollettino - si registreranno temperature superiori ai 34 gradi, che nel pomeriggio arrivano ad oltre 37 con picchi di 40.



Per la giornata di sabato 29 le temperature non subiranno variazioni significative mantenendosi su valori elevati o localmente molto elevati su gran parte dell'Isola. Massima attenzione anche sul fronte incendi. Allerta gialla per pericolosità media in tutta la Sardegna, arancione, quindi con pericolo alto, nel Campidano di Cagliari, Parteolla, Trexenta e Gallura.