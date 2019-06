Condividi | S.O. 10:13 «Tra Brianda e Campus nessuna differenza Pronti ad opposizione di buonsenso tra la gente». Così Eugenio Zoffili, deputato e segretario regionale della Lega in Sardegna sul ballottaggio per le comunali di Sassari di domenica Sassari al voto, la Lega non si schiera



SASSARI - Si avvicina la data del ballottaggio a Sassari e la Lega mette le cose in chiaro. «La Lega non appoggerà né Brianda, né tantomeno il senatore Campus che in campagna elettorale ha gettato fango sulla Lega e Matteo Salvini».



«Tra loro due non vedo alcuna differenza, siamo pronti a una seria opposizione di buonsenso, decisa e costruttiva. Ad alleanze di convenienza e alle poltrone preferiamo il lavoro serio tra la gente per Sassari e i suoi cittadini».



