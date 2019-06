Condividi | M.P. 15:01 Saranno accettate dal sistema informatico solo le iscrizioni degli utenti in regola con i pagamenti. Per iscriversi occorre consultare il sito istituzionale. Nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi Porto Torres: mensa, iscrizioni sino al 30 agosto



Saranno accettate dal sistema informatico solo le iscrizioni degli utenti in regola con i pagamenti. Per iscriversi occorre consultare il sito istituzionale. Nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze, è pubblicata l’intera informativa e il manuale di utilizzo. PORTO TORRES - Servizio di ristorazione scolastica, iscrizioni dal primo luglio al trenta agosto. Le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica saranno attive dal primo luglio al 30 agosto.Saranno accettate dal sistema informatico solo le iscrizioni degli utenti in regola con i pagamenti. Per iscriversi occorre consultare il sito istituzionale. Nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e scadenze, è pubblicata l’intera informativa e il manuale di utilizzo.