Via Tavolara: tre arresti per spaccio a Sassari



SASSARI - Un mese di appostamenti, di riprese filmate, di intercettazioni ambientali, di controlli hanno permesso agli agenti del Comando di Polizia locale di Sassari di documentare una fiorente attività di spaccio che si sviluppava quotidianamente in via Tavolara, sia sulle panchine poste in corrispondenza dei capolinea degli autobus, sia all'interno dei giardini pubblici. Le indagini della Polizia locale si inserivano in un programma di rafforzamento dei dispositivi di controllo all'interno dei giardini, strumento resosi necessario per la recrudescenza di fenomeni di microcriminalità che negli ultimi mesi si erano registrati nell'area dei giardini pubblici più importanti della città.



Nel corso dell'attività investigativa, gli agenti hanno accertato che alcuni adulti, già noti alle Forze del'ordine, avevano messo in piedi una vera e propria centrale dello spaccio in Via Tavolara, che costituiva un luogo particolarmente favorevole per portare avanti la condotta criminosa, sia per il passaggio di tantissimi studenti che costituivano una fetta importante del ventaglio di acquirenti e che facevano tappa proprio in quello che è un crocevia del servizio di trasporto pubblico nei collegamenti tra la periferia e il centro, si per il gran movimento di veicoli e persone che permetteva di celare efficacemente la stessa attività di spaccio. La centrale dello spaccio si sviluppava, principalmente, sulle panchine in cui gli spacciatori attiravano gli acquirenti con cui pattuivano il prezzo della dose di stupefacente, cedendo la sostanza e ritirando il corrispettivo in denaro. Gli spacciatori, mettendo in conto la possibilità di essere sottoposti a controlli e perquisizioni da parte delle Forze dell'ordine utilizzavano la strategia di portare con loro poche dosi di stupefacente, preoccupandosi di riapprovvigionarsi non appena si fossero esaurite.



Lo scambio droga-denaro, immortalato dagli agenti, avveniva in modo repentino: la droga, confezionata in piccole dosi, veniva nascosta negli slip degli spacciatori; gli acquirenti, spesso clienti abituali, si sedevano nelle panchine accanto ai detentori della droga ed in pochi istanti avveniva lo scambio. Poi gli acquirenti si allontanavano. La stragrande maggioranza degli acquirenti sono risultati giovanissimi di età compresa tra i quattordici ed i quindici anni che, dopo aver acquistato una o più dosi, si dirigevano velocemente a scuola. E sono stati alcuni genitori, preoccupati per le prolungate assenze dei figli da scuola e per la frequentazione assidua dei giardini, i primi a dare l'allarme. Proprio la giovanissima età dei consumatori ha spinto il Comando ad accelerare l'attività investigativa: sono stati identificati due uomini come organizzatori ed esecutori materiali dello spaccio. I due stazionavano alternativamente nelle panchine di Via Tavolara e, talvolta nei giardini, e curavano personalmente la cessione della droga. I due si spostavano frequentemente per approvvigionarsi di nuova merce.



Questa mattina (venerdì), su richiesta del pubblico ministero ed ordinanza del giudice per le indagini preliminari, sono state eseguite due misure di custodia cautelare, di cui la prima è stata attuata nei confronti di un uomo, già agli arresti domiciliari, che sarebbe dovuto essere sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Sassari. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata in una casa del centro storico gli agenti, supportati dal nucleo cinofilo, hanno trovato oltre 600grammi di marjuana contenuta in alcune buste trasparenti. La sostanza era stata nascosta nel doppio fondo di una cassettiera. La misura del divieto di dimora si è tramutata in arresto su disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato ed il 44enne sassarese è stato accompagnato dagli agenti nel carcere di Bancali in attesa del dibattimento fissato per martedì 9 luglio. 