Con Maci soffia il Vento de l´Alguer

ALGHERO - Con l’arrivo dell’estate ad Alghero, si rinnova l’appuntamento con il Trofeo Maci, messo in palio dal locale Mare club Italia, una tradizione decennale per i velisti del Nw Sardegna. E’ la terza tappa del Campionato di vela Vento de l’Alguer 2019, organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega navale italiana, in collaborazione con il Consorzio Porto di Alghero. Il briefing degli equipaggi iscritti è fissato per domenica 30 giugno, alle 10, la sede della Lni, con partenza sulle boe a mezzogiorno.



La sfida in mare riguarderà due distinte flotte di imbarcazioni: nella prima, si cimenteranno in regata le barche più agguerrite, dotate di un certificato di stazza Orc nelle categorie Crociera Regata e Gran Crociera; in gioco tra loro c’è anche la posizione nella Ranking list per l’ammissione al Campionato zonale Orc 2019 III Zona FIV, che si disputerà a fine stagione ad Olbia. La seconda flotta si confronterà nella veleggiata a Rating Fiv, con numerose altre imbarcazioni; tra queste quelle dei soci Maci, che si sfideranno all'ultimo bordo per conquistare i premi speciali a loro riservati.



Il bando di regata e l'avviso di veleggiata sono pubblicati sul sito internet della manifestazione. Per le iscrizioni, ci si può rivolgere alla segreteria della Lega navale di Alghero, sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20) e domenica (dalle 9 alle 10). La premiazione è fissata per le 19 di domenica.