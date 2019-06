Condividi | S.O. 17:22 A distanza di oltre 20 giorni dall´incidente avvenuto nelle campagne di Alghero, nessun intervento ancora effettuato dalle compagnie telefoniche proprietarie della rete. Numerose lamentele Monte Agnese: crolla il palo, cittadini furiosi



ALGHERO - Ritardi, incuria e disservizi. E' quanto vivono numerose famiglie algheresi residenti nella zona di Monte Agnese.



All'origine di tutto, la caduta un grosso palo del telefono, proprio all'inizio della strada (nella foto). Nonostante le numerose segnalazioni alle diverse compagnie telefoniche proprietarie della rete però, nessun intervento.



Cresce così la rabbia dei residenti. Il crollo, infatti, risale a più di venti giorni, come peraltro le relative segnalazioni d'intervento. Commenti ALGHERO - Ritardi, incuria e disservizi. E' quanto vivono numerose famiglie algheresi residenti nella zona di Monte Agnese.All'origine di tutto, la caduta un grosso palo del telefono, proprio all'inizio della strada (). Nonostante le numerose segnalazioni alle diverse compagnie telefoniche proprietarie della rete però, nessun intervento.Cresce così la rabbia dei residenti. Il crollo, infatti, risale a più di venti giorni, come peraltro le relative segnalazioni d'intervento.