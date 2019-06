Condividi | Red 20:07 Si è tenuto ieri un incontro tra l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ed il presidente nazionale del Sindacato italiano libero trasporti Angelo Sciacca, accompagnato dal presidente provinciale di Cagliari Massimo Orrù e dal consigliere Mario Congera Taxi e ncc: Todde incontra il Silt



CAGLIARI - Si è tenuto ieri (giovedì) un incontro tra l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde ed il presidente nazionale del Sindacato italiano libero trasporti Angelo Sciacca, accompagnato dal presidente provinciale di Cagliari Massimo Orrù e dal consigliere Mario Congera. I rappresentanti sindacali hanno chiesto che sia costituita una commissione consultiva per i tassisti ed i titolari di licenze di noleggio con conducente prevista dalla legge 21/92, legge quadro sul trasporto pubblico non di linea.



«Si tratta di un provvedimento previsto dalla legge - ha dichiarato Sciacca - che consentirà ai professionisti del trasporto pubblico cittadino di avere un filo diretto con l’Amministrazione regionale. L’assessore Todde si è mostrato sensibilmente attento e interessato a quello che sa essere un settore chiave del trasporto pubblico non di linea, motivo per cui sono fiducioso. Credo si sia trattato dell’inizio di una collaborazione costruttiva».



Secondo il presidente nazionale del Silt, «l’Osservatorio regionale dei trasporti è uno strumento necessario per garantire un’attenta programmazione del settore a tutto vantaggio degli utenti e degli operatori. L'assessore ha confermato che intende trovare formule di dialogo stabile con la categoria, coinvolgendo tutti i soggetti interessati». Nel corso dell'incontro, è stato anche affrontato il tema del contrasto dell'abusivismo, «per il quale occorre una collaborazione tra la Regione e gli operatori che agiscono nella legalità, nell'ottica di un interesse comune e della tutela dei cittadini-clienti».



