Condividi | Red 7:24 I portacolori della Porto Cervo racing Roberto Cocco e Sergio Deiana, a bordo di una Peugeot 207 S2000, saranno al via della 34esima edizione del “Rally Prealpi Orobiche”, in programma nel fine settimana Rally: Cocco-Deiana al via in Lombardia



PORTO CERVO - Roberto Cocco e Sergio Deiana, a bordo di una Peugeot 207 S2000, sono pronti ad affrontare la 34esima edizione del “Rally Prealpi Orobiche”, in programma nel fine settimana in Lombardia. Una trasferta programmata già dallo scorso anno, dopo la positiva esperienza al “Rallye des Alpes du Mont Blanc”, dove l'equipaggio, sempre sulla stessa vettura, aveva conquistato il nono posto assoluto.



L'equipaggio gallurese parteciperà ad un rally prestigioso, suddiviso in due giorni di gara, con otto prove speciali, per un totale di oltre 61chilometri cronometrati ed una lunghezza complessiva che supera i 350chilometri. Per l'equipaggio della Scuderia Porto Cervo racing, con il numero 15 sulle fiancate dell'auto della Colombi Racing team, sarà l'occasione per confrontarsi in un rally nazionale, contraddistinto da un percorso impegnativo e da un parco partenti di alto livello: ottanta iscritti e tredici R5.



La partenza è in programma oggi (sabato), alle 15.31, da Piazza della Libertà, nel centro di Albino, mentre l'arrivo, sempre nel Comune bergamasco, è previsto domani, domenica 30 giugno, alle 17.31. «Ringraziamo gli sponsor per l'opportunità e il grande sostegno – hanno dichiarato Cocco e Deiana - il Team Colombi che ci mette a disposizione sempre macchine al top e la nostra Scuderia Porto Cervo racing”.



Nella foto: Roberto Cocco e Sergio Deiana in azione Commenti PORTO CERVO - Roberto Cocco e Sergio Deiana, a bordo di una Peugeot 207 S2000, sono pronti ad affrontare la 34esima edizione del “Rally Prealpi Orobiche”, in programma nel fine settimana in Lombardia. Una trasferta programmata già dallo scorso anno, dopo la positiva esperienza al “Rallye des Alpes du Mont Blanc”, dove l'equipaggio, sempre sulla stessa vettura, aveva conquistato il nono posto assoluto.L'equipaggio gallurese parteciperà ad un rally prestigioso, suddiviso in due giorni di gara, con otto prove speciali, per un totale di oltre 61chilometri cronometrati ed una lunghezza complessiva che supera i 350chilometri. Per l'equipaggio della Scuderia Porto Cervo racing, con il numero 15 sulle fiancate dell'auto della Colombi Racing team, sarà l'occasione per confrontarsi in un rally nazionale, contraddistinto da un percorso impegnativo e da un parco partenti di alto livello: ottanta iscritti e tredici R5.La partenza è in programma oggi (sabato), alle 15.31, da Piazza della Libertà, nel centro di Albino, mentre l'arrivo, sempre nel Comune bergamasco, è previsto domani, domenica 30 giugno, alle 17.31. «Ringraziamo gli sponsor per l'opportunità e il grande sostegno – hanno dichiarato Cocco e Deiana - il Team Colombi che ci mette a disposizione sempre macchine al top e la nostra Scuderia Porto Cervo racing”.Nella foto: Roberto Cocco e Sergio Deiana in azione