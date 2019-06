Condividi | Red 10:26 Dopo la pausa di domenica, che ha interessato tutti i campionati federali per la disputa del Torneo delle Regioni, riprende il campionato di serie B di baseball. Nella terza giornata del girone di ritorno, la compagine algherese, terza in classificata, affronterà in trasferta i toscani del Lancers La Catalana sfida la capolista



ALGHERO - Dopo la pausa di domenica, che ha interessato tutti i campionati federali per la disputa del Torneo delle Regioni, riprende il campionato di serie B di baseball. La Catalana Alghero, terza in classificata, affronterà nella terza giornata del girone di ritorno la capolista Lancers. Il diamante di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, sarà lo scenario ideale per valutare i rendimenti fino ad ora dimostrati da entrambe le formazioni.



Gli algheresi sono reduci da una vittoria ed una sconfitta contro il Cali Roma, così come i toscani contro la Montefiascone. Proprio la Montefiascone è la squadra che, con il secondo posto in classifica, si pone come antagonista diretta della Catalana per guadagnare un posto per i play-off promozione in A2 e che, tra quindici giorni, affronterà i biancoblu di Carlos Montoto sul proprio terreno di gioco. Due giornate decisive, quindi, entrambe in trasferta per Alghero, che potranno già dare un primo verdetto del girone D, decretando le due compagini che parteciperanno alla fase successiva per il salto di categoria. La Catalana, dal canto suo, è la quinta formazione in classifica per le statistiche generali della serie B (su trentadue squadre), con Montefiascone e Lancers posizionate al secondo e terzo posto. Questo a prova del fatto che il girone D si sia dimostrato, fino ad oggi, tra i più competitivi di tutto il Campionato federale.



