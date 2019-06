Condividi | Red 16:32 Sul parquet del Geovillage di Olbia, i Veterans Barcelona hanno vinto la quarta edizione dell’All star legends night nella sfida che ha visto i catalani e la Dinamo Legends a campi invertiti dopo la gara giocata a Barcellona nel 2017. Alla fine, i blaugrana si sono imposti per 69-81 Vecchie glorie: Dinamo cede al Barcellona



SASSARI – Sul parquet del Geovillage di Olbia, i Veterans Barcelona hanno vinto la quarta edizione dell’All star legends night nella sfida che ha visto i catalani e la Dinamo Legends a campi invertiti dopo la gara giocata a Barcellona nel 2017. Una serata emozionante e divertente, con tante vecchie glorie del basket internazionale tornate in campo a darsi battaglia. Alla fine, i blaugrana si sono imposti per 69-81.



Starting five Dinamo Mastroianni, Bonino, Tsaldaris, Pedrazzini e Vanuzzo, i catalani schierano Zapata, Esteller, Bosch, Kasun ed Aguado. Pedrazzini apre le danze, Esteller dalla lunetta pareggia subito i conti. Vanuzzo attento sotto le plance ed in attacco a capitalizzare, l’ex Nba Kasun porta avanti i suoi. Ruotano i quintetti in campo, sono ancora Pedrazzini e Kasun ad accendere l’attacco sulle due parti del campo, i catalani guadagnano un leggero vantaggio che mantengono fino alla fine del primo tempo, che si chiude 31-38.



Al rientro dall'intervallo lungo, Esteller e compagni si tengono avanti, i biancoblu ricuciono con le bombe di Vanuzzo e Tsaldaris per il primo sorpasso dei sassaresi, che mettono la testa avanti per 50-48, per chiudere al 30' indietro di un possesso, sul 54-57. Negli ultimi 10’ di gioco, il parziale catalano di 0-10 chiude i giochi, Pedrazzini e compagni non riescono a recuperare il gap e la sfida della quarta edizione dell’All star legends night finisce 69-81 per Kasun ed i suoi.



DINAMO LEGENDS-VETERANS BARCELONA 69-81:

DINAMO LEGENDS: Mastroianni 3, Angius, Mazzitelli, Donati, Bonino 11, Pedrazzini 19, Vanuzzo 17, Rolando 4, Vannoni, Guarino, Tsaldaris 15. Coach Giampaolo Doro.

VETERANS BARCELONA: Diez Zapata, Esteller 23, Torralba, Aguado 9, Heredero, Potoc 2, Martinez Mollinedo, Manel Bosch 9, Cruz Llorente 5, Kasun 25, Julian 8. Coach Juan Alejandro Gimenez.

ARBITRI: Silvio Zucchelli e Mario Rudellat.

