La Giunta regionale, nella seduta di venerdì ha proceduto alla nomina dei direttori generali della Regione per tutti gli assessorati e servizi di competenza. Ecco l´elenco delle nomine Ecco i 23 Dg nominati in Regione



CAGLIARI - La Giunta regionale, nella seduta di venerdì ha proceduto alla nomina dei direttori generali della Regione per tutti gli assessorati e servizi di competenza. Ecco l'elenco delle nomine.



Affari generali : Riccardo Porcu

Personale : Maika Aversano

Programmazione : Marcella Marchioni

Crp : Graziella Pisu

Enti locali : Umberto Oppus

Urbanistica : Maria Ersilia Lai

Ambiente : Andreina Farris

Corpo forestale : Antonio Casula

Agricoltura : Giulio Capobianco

Turismo : Angela Maria Porcu

Lavori pubblici : Piero Teodosio Dau

Industria : Giuliano Patteri

Lavoro : Roberto Doneddu

Pubblica Istruzione : Giorgio Onorato Cicalò

Beni culturali : Renato Serra

Sanità : Marcello Tidore

Politiche sociali : Francesca Piras

Trasporti : Gabriella Massidda

Area legale : Alessandra Camba

Distretto idrografico : Antonio Sanna

Centro committenza : Cinzia Lilliu

Protezione civile : Antonio Pasquale Belloi

