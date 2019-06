Condividi | Red 14:26 I consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu prendono spunto dalla riunione del Consorzio turistico Riviera del corallo per affrontare un argomento fondamentale per la vita economica della città «Sul turismo, ad Alghero serve un professionista»



ALGHERO - «Diamo il benvenuto alla presidente Fonnesu». Inizia con un gesto di galanteria la nota dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu, che salutano con favore le dichiarazioni della nuova presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo e ne approfittano per affrontare un argomento fondamentale per la vita economica della città: il turismo e le attività politiche che possono favorirne lo sviluppo.



«Siamo lieti del fatto che finalmente il Consorzio si preoccupi del rilancio del turismo e non delle posizioni politiche che, attraverso questo, si potrebbero ottenere», dichiarano i consiglieri pentastellati. «Ora, dopo anni di assessori figli di spartizioni a livello comunale, provinciale e regionale, è arrivato il momento, che certi ruoli vengano occupati da professionisti e che l'intero comparto turistico locale faccia veramente squadra, senza distinguo di sorta, per rilanciare Alghero. Noi combatteremo per questo».



«Se questo è il buongiorno, il MoVimento 5 stelle è pronto a affiancare il consorzio nelle battaglie mirate a professionalità e competenza. Queste sono le battaglie che noi appoggeremo – promettono Ferrara e Porcu, che concludono con una sfida – Ci sembra che il Consorzio abbia le idee chiare, quindi ci piacerebbe che la presidente o i suoi membri delineassero un profilo delle competenze che vorrebbero, e visto il ruolo così delicato e complesso che, grazie al diretto, ma soprattutto l'indiretto e l'indotto, potrebbe risolvere le sorti economiche dell'intera città, sarebbe interessante, e visto che il Consorzio non fa (o non dovrebbe fare politica), a questo profilo dessero anche un nome di un tecnico preparato all'altezza per ricoprire tale delicato compito».



Nella foto: Graziano Porcu e Roberto Ferrara Commenti ALGHERO - «Diamo il benvenuto alla presidente Fonnesu». Inizia con un gesto di galanteria la nota dei consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Alghero Roberto Ferrara e Graziano Porcu, che salutano con favore le dichiarazioni della nuova presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo e ne approfittano per affrontare un argomento fondamentale per la vita economica della città: il turismo e le attività politiche che possono favorirne lo sviluppo.«Siamo lieti del fatto che finalmente il Consorzio si preoccupi del rilancio del turismo e non delle posizioni politiche che, attraverso questo, si potrebbero ottenere», dichiarano i consiglieri pentastellati. «Ora, dopo anni di assessori figli di spartizioni a livello comunale, provinciale e regionale, è arrivato il momento, che certi ruoli vengano occupati da professionisti e che l'intero comparto turistico locale faccia veramente squadra, senza distinguo di sorta, per rilanciare Alghero. Noi combatteremo per questo».«Se questo è il buongiorno, il MoVimento 5 stelle è pronto a affiancare il consorzio nelle battaglie mirate a professionalità e competenza. Queste sono le battaglie che noi appoggeremo – promettono Ferrara e Porcu, che concludono con una sfida – Ci sembra che il Consorzio abbia le idee chiare, quindi ci piacerebbe che la presidente o i suoi membri delineassero un profilo delle competenze che vorrebbero, e visto il ruolo così delicato e complesso che, grazie al diretto, ma soprattutto l'indiretto e l'indotto, potrebbe risolvere le sorti economiche dell'intera città, sarebbe interessante, e visto che il Consorzio non fa (o non dovrebbe fare politica), a questo profilo dessero anche un nome di un tecnico preparato all'altezza per ricoprire tale delicato compito».Nella foto: Graziano Porcu e Roberto Ferrara