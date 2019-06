Condividi | Red 18:21 Domani sera a Lo Quarter e lunedì sera a Cagliari, Marco Travaglio e Giorgio Meletti, con Elias Vacca, proporranno il dibattito “Parliamone. Il Fatto in Sardegna 10 anni dopo” Il Fatto quotidiano ad Alghero



ALGHERO - A dieci anni dalla sua nascita, Il Fatto quotidiano torna in piazza per confrontarsi con i suoi lettori. Il format degli incontri sarà rovesciato rispetto a quello tradizionale: prima le domande dei cittadini, poi le risposte dei giornalisti su tutti i temi dell’attualità.



L'appuntamento è per domani, domenica 30 giugno, alle 21, a Lo Quarter, in Largo San Francesco, ad Alghero, e lunedì 1 luglio, alla stessa ora, al Lazzaretto Sant'Elia, in Via dei Navigatori 1, a Cagliari. Per “Parliamone. Il Fatto in Sardegna 10 anni dopo”, saranno presenti Marco Travaglio e Giorgio Meletti, con Elias Vacca.



Durante il dibattito, verrà presentato il video reportage “#sardegna”. Si tratta del primo video reportage della serie “Italia.doc”, realizzata dai giornalisti de Il Fatto quotidiano, con Loft produzioni.



