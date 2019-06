Condividi | M.P. 18:23 La scuola si inquadra all´interno delle iniziative dell´Area Marina Protetta del Parco nazionale dell´Asinara riguardanti la contabilità ambientale, ovvero l´insieme di metodologie, strumenti e azioni finalizzate a quantificare il valore bio-fisico All´Asinara una scuola di ecologia ed economia



PORTO TORRES - A scuola di ecologia ed economia sull'isola parco. La scuola si inquadra all'interno delle iniziative dell'Area Marina Protetta del Parco nazionale dell'Asinara riguardanti la contabilità ambientale, ovvero l'insieme di metodologie, strumenti e azioni finalizzate a quantificare il valore bio-fisico e, ove possibile, monetario del patrimonio naturale e dei servizi ecosistemici. L'enfasi su ecologia ed economia nasce dall'urgenza di far dialogare ancora più strettamente queste due discipline, e più in generale le scienze naturali e sociali, nel momento in cui non solo gli accordi internazionali (sulla biodiversità, sul clima, sullo sviluppo sostenibile etc.) ma anche gli ordinamenti nazionali richiedono il calcolo di indicatori ambientali e il loro utilizzo nell'ambito della programmazione economica e di bilancio.



Il riferimento è alla legge e al collegato ambientale, che ha introdotto il Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia (documento annuale con informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie che il governo dovrà tener presenti nella predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria), ma anche alla legge n. 163 del 2016 di riforma del bilancio dello Stato che introduce formalmente nei documenti di programmazione economica e finanziaria e nel processo di bilancio l'analisi degli indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile). La misurazione dei valori ambientali entra dunque sistematicamente nelle politiche di bilancio coinvolgendo a cascata tutti i livelli di governo.



