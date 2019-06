Condividi | Red 23:11 Tre gli incendi che oggi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale: uno nelle campagne di Pula, uno in quelle di Furtei ed il terzo in quelle di Escalaplano Tre incendi feriscono la Sardegna



CAGLIARI - Tre gli incendi che oggi (domenica) hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio con il coordinamento del Corpo forestale: uno nelle campagne di Pula, uno in quelle di Furtei ed il terzo in quelle di Escalaplano. Il primo si è registrato nell'agro del Comune di Pula, in località Barruxiu, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri della Forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della locale Stazione, coadiuvato da una squadra del cantiere di Forestas di Arcu Is Molas, dai Barracelli di Pula e di Villa San Pietro. L’incendio ha interessato circa mezzo ettaro di incolto e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.20.



Il secondo rogo si è sviluppato a M.Santu Miali, nelle campagne di Furtei, dove sono intervenuti gli elicotteri dalle basi elicotteri della Forestale di Villasallto e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvato da una squadra del cantiere di Forestas di Santa Lucia, dai volontari dell'associazione Segariu-Prociv, Esporlatu e Burgos e da una squadra dei Vigili del fuoco di Sanluri. L’incendio ha interessato una ventina di ettari di formazione mista di conifere e latifoglie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.35.



Il terzo incendio si è registrato nelle campagne di Escalaplano, in località C.Pisu, dove è intervenuto un elicottero dalla base elicotteri della Forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano. L'incendio ha interessato aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.45.