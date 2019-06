Condividi | M.P. 23:53 Operazione di soccorso della Guardia costiera che ha consentito il trasbordo in sicurezza di una passeggera di nazionalità britannica di anni 73 colta da malore a bordo della nave da crociera Malore a bordo: crocerista soccorsa dalla Guardia Costiera



PORTO TORRES - Operazione di soccorso della Guardia costiera nella tarda serata di ieri, che ha consentito il trasbordo in sicurezza di una passeggera di nazionalità britannica di anni 73 colta da malore a bordo della nave da crociera Seven Seas Voyager di bandiera Bahamas, con 696 passeggeri a bordo e 462 membri d’equipaggio. L’operazione di soccorso è iniziata alle ore 20 di ieri sera 29 giugno, quando la nave da crociera, in navigazione da Olbia a Palma di Maiorca, a circa 15 miglia a sud-ovest dell’ Isola Asinara ha contattato la Centrale operativa del comando generale delle Capitanerie di porto a Roma, riferendo di una passeggera con nausea, vertigini e cefalea.



Immediatamente, la C.O. di Roma ha messo in contatto la nave con il Centro internazionale radio medico, che dopo aver eseguito una prima diagnosi via radio ha consigliato l’immediato ricovero presso una struttura ospedaliera e quindi il trasbordo della paziente a causa di una sospetta ischemia cerebrale emorragia. A questo punto, La Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Torres, non appena informata della situazione in atto, ha in prima battuta disposto alla nave di invertire la rotta e di dirigersi nell’area di mare a circa 2 miglia ad ovest da Punta Falcone, al fine di poter effettuare il trasbordo della malcapitata in acque tranquille a mezzo della M/V CP 810, inviata nel frattempo incontro alla nave.



Alle ore 21.50 circa, la motonave CP 810, unità navale specializzata nella ricerca e soccorso, ha intercettato l’unità nel punto stabilito ed effettuato il trasbordo della passeggera. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 23.10 circa, quando la donna è stata sbarcata presso la banchina della Capitaneria di porto, ed è stata trasportata con ambulanza del servizio 118, prontamente intervenuto, presso l’ Ospedale Civile di Sassari per le cure del caso, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a proseguire la navigazione verso il porto di Palma di Maiorca.



