Domani pomeriggio, il Centro residenziale anziani ospiterą la festa di fine anno del progetto tenuto dall´Associatió de voluntariąt cancors music de l´Alguer, in collaborazione con la Coop Seriana 2000, ente gestore del Cra Canto infinito nell´ex Ostello di Fertilia



ALGHERO – Domani, martedģ 2 luglio, alle 16, il Centro residenziale anziani di Fertilia ospiterą la festa di fine anno del progetto “Canto infinito”, tenuto dall' Associatió de voluntariąt cancors music de l'Alguer, in collaborazione con la Coop Seriana 2000. Durante l'anno, gli ospiti hanno cantato in allegria e si sono preparati in vista del saggio finale.



Tutto questo verrį addolcito dalla “Festa del.gelato”, in compagnia dei ragazzi dell'associazione Pensiero felice. Da anni, le due realtą si sono gemellate in un legame di profonda amicizia.



