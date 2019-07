Condividi | A.S. 1 luglio 2019 Tragedia in zona Capo Caccia ad Alghero. Ritrovato nella mattinata il corpo di un 42enne di Usini. L’allarme lanciato da alcuni turisti olandesi che hanno notato il corpo in acqua. Non si esclude la pista dell’incidente Cadavere sotto il belvedere a Capo Caccia



ALGHERO - Mistero ad Alghero. Ritrovato poco dopo le 11 di questa mattina (lunedì) sotto il belvedere di Capo Caccia il corpo di un 42enne di Usini.



I primi a notare il cadavere, in acqua, sotto costa, due turisti olandesi che, grazie all'aiuto di alcuni italiani presenti sul belvedere, hanno chiamato i Carabinieri della locale Compagnia. Sul posto anche i militari della Guardia costiera algherese.



Ancora non si conoscono le cause della tragedia. Saranno gli esami sul corpo dell’uomo, trasportato all'Istituto di Medicina legale di Sassari, a sciogliere il mistero. Al momento del ritrovamento era scalzo, indossava una camicia a maniche corte e un paio di pantaloni.



ultimo aggiornamento ore 18.30 ALGHERO - Mistero ad Alghero. Ritrovato poco dopo le 11 di questa mattina (lunedì) sotto il belvedere di Capo Caccia il corpo di un 42enne di Usini.I primi a notare il cadavere, in acqua, sotto costa, due turisti olandesi che, grazie all'aiuto di alcuni italiani presenti sul belvedere, hanno chiamato i Carabinieri della locale Compagnia. Sul posto anche i militari della Guardia costiera algherese.Ancora non si conoscono le cause della tragedia. Saranno gli esami sul corpo dell’uomo, trasportato all'Istituto di Medicina legale di Sassari, a sciogliere il mistero. Al momento del ritrovamento era scalzo, indossava una camicia a maniche corte e un paio di pantaloni.