Gabry Ponte a Masullas

MASULLAS - Dopo “Sa Cabada de Sa Santa”, Masullas continua le celebrazioni ed i festeggiamenti in onore della Santa Patrona. Oggi (lunedì), lo spettacolare spettacolo pirotecnico “Sa Roda” ed il concerto dei Cheria. Domani, martedì 2 luglio, sarà invece Gabry Ponte a far ballare tutti con uno straordinario concerto. Con “Sa Cabada de Sa Santa” di ieri, Masullas ha inaugurato le celebrazioni in onore della Beata Vergine Gloriosa, Santa Patrona del piccolo borgo del Parte Montis. Un’atmosfera carica di religiosità e devota commozione quella che ha accompagnato i toccanti momenti di un rituale che si ripete, immutato, da secoli.



Il Comitato, con l’aiuto dei paesani e di tutti i devoti, masullesi e non, ha lavorato instancabilmente per un anno. In queste giornate, che riuniscono fedeli e curiosi, in paese si vive un’atmosfera di festa e unione. Questa sera, alle 22.30, luci e colori per il consueto appuntamento con lo spettacolo pirotecnico “Sa Roda de Sa Gloriosa”. La serata continua con lo spettacolo musicale dei Cheria in Via dei Fabbri (zona Pip). Domani, giorno della Santa Patrona, la Processione porterà il Simulacro della Beata Vergine Gloriosa in giro per il Paese, accompagnato dai gruppi Folk di Masullas, Sardara, Mogoro e Narbolia e dai Cavalieri e Banda musicale di Mogoro. In serata, la celebrazione della Santa Messa accompagnata dal Coro polifonico “Sa Gloriosa” di Masullas.



Nel pomeriggio, manifestazione di kick boxing organizzata dalla New fox club, balli sardi e poi una serata tutta dedicata alla musica, in un'escalation di emozioni che troverà il suo apice nel concerto di uno dei più grandi dj e producer della dance italiana: Gabry Ponte. La serata in Via dei Fabbri inizierà alle 22.30, con i Rock tales, che si esibiranno in una sequenza di successi della storia del rock, dagli Anni Cinquanta in fino ad oggi. Poi, tutti pronti a ballare con Gabry Ponte. Mercoledì 3, per l’ultima giornata di festa, in Piazza Don Leon Sepulveda, giochi a cura dell’Oratorio San Giovanni Bosco, balli sardi e la musica di Carla Denula e Massimo Pitzalis. Per concludere, l’estrazione della sottoscrizione a premi.



