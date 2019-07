Condividi | Red 21:23 Domenica, il golfo di Alghero ha ospitato l’11esimo trofeo “Calic mare”, gara di pesca di bolentino a coppie, organizzata dall´Associazione Calic mare e patrocinata dall´Aics. Vittoria per la coppia Chessa-Murtinu Pesca: Calic mare sugli scudi



ALGHERO – Domenica, il golfo di Alghero ha ospitato l’11esimo trofeo “Calic mare”, gara di pesca di bolentino a coppie, organizzata dall'Associazione Calic mare e patrocinata dall'Aics. Il club il Marinaio ha conquistato il primo posto in classifica con la coppia Chessa-Murtinu. Al secondo ed al terzo posto si sono classificate due coppie dell'associazione organizzatrice, Fois-Delitala e Velli-Velli. Commenti ALGHERO – Domenica, il golfo di Alghero ha ospitato l’11esimo trofeo “Calic mare”, gara di pesca di bolentino a coppie, organizzata dall'Associazione Calic mare e patrocinata dall'Aics. Il club il Marinaio ha conquistato il primo posto in classifica con la coppia Chessa-Murtinu. Al secondo ed al terzo posto si sono classificate due coppie dell'associazione organizzatrice, Fois-Delitala e Velli-Velli.