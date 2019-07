Condividi | M.P. 22:33 Colosseum si conferma un“evento solido nel panorama delle Mma italiane. Suggestiva la nuova location che ha visto la gabbia del Galą, a pochi metri dalle cristalline acque, della spiaggia di Balai a Porto Torres A Balai gran successo di Colosseum 7



PORTO TORRES - Nonostante il cambio programma a 4 giorni dall'evento, il Colosseum si conferma un'evento solido nel panorama delle Mma italiane. Suggestiva la nuova location che ha visto la gabbia del Galą, a pochi metri dalle cristalline acque, della spiaggia di Balai a Porto Torres. Pubblico delle grandi occasioni', pił di mille persone hanno circondato la gabbia dell'evento sardo. Il pubblico inizia gią ad infiammarsi nei 5 match dell' under card.



Roberto Dire VS Giuliano Ciadu - Vince Ciadu 1 round 47'' ghigliottina



Luca Polis VS Marco Raffagnini - Vince Raffagnini 2'24 1 roun tko



Alessio Chessa vs Gilberto Sitzia - Vince Chessa 47"primo round ko



Christopher Biccheddu VS Marco Carlotti - Vince Biccheddu 8"primo round ko



Daniele Luzzu VS Simone Baselli - Vince Luzzu 1'55 1 round ghigliottina



Si aspetta che il sole regali al pubblico un tramonto mozzafiato e si parte con il Colosseum 7. La card sempre solida anche se c č qualche match insolito.



Vincenzo Muzzu VS Damiano Fogliata - Vince Fogliata 1'22 1 round Ko



Dylan Hazan VS Fabio De Luca - Vince Hazan decisione unanime



Antonello Dettori VS Marco Manovali - Vince Manovali 1'28 Primo round Tuo



Michela Tremonti VS Adriana Fusini - Vince Fusini decisione unanime



Nicola Chessa VS Luca Armetta - Vince Chessa deciso e unanime



Gaezi Da Souza VS Michael Pagani - Vince Pagani 2'46 2 round Ko



Alessio Ibba VS Fabio Pagliaccio - Vince Pagliariccio 1'42 1 round ghigliottina



Prima del co main event, si svolgono le finali del Colosseum Ground Fighting, dove si assegnano le 2 cinture di Campione Colosseum

a Luca Pegorari per la - 70 e al brasiliano Carlos Santos nella + 70. Ad anticipare i 2 match pił attesi della serata, una sorpresa per il pubblico del Colosseum, vengono sparati i fuochi d' artificio sulla spiaggia di Balai ,che sembrano veramente essere graditi, dagli ospiti del Galą.



Seguono il co main event

Kevin Junior VS Paolo Zorzi

Vince Kevin 45" 1 round infortunio



Ed il main event

Andrea Brighenti VS Mirco Marogna.

Vince Marogna 1'47 2 round tko



