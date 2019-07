«Successo per le Civiche di Sardegna»

video 29/6/2019 Il Professore ritorna in aula: impegno e controllo Il "Professore", come in molti lo hanno ribattezzato negli ambienti del Consiglio comunale algherese per via della puntigliosa preparazione dei lavori e lo studio riservato ad ogni atto (fatto abbastanza singolare considerate le abitudini consiliari algheresi), ritorna in via Columbano con un risultato personale di tutto riguardo. Pietro Sartore è la conferma che il successo, in politica, premia anche la competenza e l´impegno. «Pronto a svolgere quella necessaria azione di controllo che il voto ci ha consegnato» dice lui su Alguer.it.