Il film del regista romano Claudio Casale conquista il riconoscimento di Miglior documentario italiano al Sardinia film festival 2019. Menzione speciale a "Retour au village", di Flora Pesenti Premio Villanova Monteleone a My Tyson



VILLANOVA MONTELEONE - Il Premio Villanova Monteleone per il Miglior documentario italiano del Sardinia film festival è andato al cortometraggio “My Tyson”, del regista romano Claudio Casale, una narrazione che restituisce speranza e riscatto in un momento assai delicato del processo di accoglienza dell’altro. Nelle motivazioni della giuria, il film è stato capace di «mettere a confronto due destini e due generazioni, quelli di una madre e di un figlio, che ha in se una forza drammaturgica anche grazie a una grammatica cinematografica curata ed elegante».



Il docufilm racconta la storia di Alaoma Tyson, pugile di origini nigeriane, campione italiano di boxe dei pesi Youth. Sua madre Patience racconta la storia della famiglia, dal viaggio migratorio alle difficoltà economiche incontrate in Italia.



Il premio è stato consegnato domenica sera, sul palco di Piazza Piero Arru, dalle mani del sindaco Quirico Meloni, al fianco della presentatrice Rachele Falchi, del direttore artistico Carlo Dessì e dei giurati Gianfranco Pannone (attivissimo regista cinematografico e docente di regia documentaria al Dams dell'Università Roma Tre ed al Centro sperimentale di cinematografia) ed Antonietta De Lillo (regista tra le più titolate in Italia). Inoltre, la Commissione tecnica ha conferito una menzione speciale a “Retour au village”, di Flora Pesenti, perché è stato capace di affrontare il tema importante dello spopolamento dei paesi rurali. Un problema che riguarda non solo la Corsica e la Sardegna, ma l’intera Europa.



