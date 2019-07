Condividi | Red 22:08 Lo ha annunciato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, presentando il provvedimento per finanziare gli interventi di adeguamento dell’impianto di compostaggio di qualità ubicato in località Spiritu Santu, ad Olbia «Oltre un milione per la discarica di Olbia»



OLBIA - «Abbiamo trovato risorse statali stanziate per il 2019 non ancora impegnate e le abbiamo assegnate al Cipnes Gallura: oltre un milione di euro destinato alla realizzazione di opere pubbliche per la gestione dei rifiuti urbani». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, presentando il provvedimento per finanziare gli interventi di adeguamento dell’impianto di compostaggio di qualità ubicato in località Spiritu Santu, ad Olbia.



«Tra gli obiettivi del Piano, è compreso anche l’aumento del riciclaggio dei rifiuti urbani – ha aggiunto Lampis – perciò abbiamo individuato le azioni necessarie a garantire l’adeguamento funzionale degli impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata». Per la realizzazione degli interventi, il Consorzio industriale provinciale nord-est Sardegna della Gallura aveva richiesto un finanziamento di 1.177.234euro, mentre le risorse assegnate sono pari ad 1.082.768euro ed il Consorzio dovrà farsi carico del cofinanziamento dell’intervento.



«Già nei primi giorni del mio insediamento, mi era stato posto il problema del disagio creato dalla discarica di Spiritu Santu ai residenti di Murta Maria e questa rappresenta la prima risposta che la Giunta regionale intende dare alle comunità locali», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.



