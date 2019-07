Condividi | Pietro Sartore 17:30 L'opinione di Pietro Sartore Stupore e ritardi, cresce l´incuria



Scrivo questa breve nota in seguito allo stupore provato leggendo un esilarante comunicato del direttivo di Forza Italia dove si parla di “crollo” e di “caduta in picchiata” della percentuale di raccolta differenziata al 64,38%. Premesso che già parlare di crollo con simili valori fa un po’ sorridere, sarebbe bene che gli esponenti di Forza Italia ricordassero sempre che nel decennio in cui hanno governato questa città i valori di percentuale di raccolta differenziata hanno sempre oscillato tra il 30% e il 40%. E quando fugacemente hanno superato il 40% un simile risultato, distante anni luce dall’attuale 64,38%, fu festeggiato con fuochi d’artificio e comunicati di esultanza. Credo, dunque, che, invece di proporre sterili comunicati, in Forza Italia debbano impegnarsi perché la nuova amministrazione da loro sostenuta mantenga e possibilmente migliori gli eccellenti risultati raggiunti nel campo della differenziata, grazie alla modifica del capitolato e al controllo puntuale della raccolta fatto dalla amministrazione Bruno. Da subito, quindi, è bene che utilizzino le loro energie per monitorare la ditta perché rispetti il capitolato, visto che già in questi giorni iniziano ad essere piuttosto evidenti dei ritardi nella raccolta e soprattutto un’incuria crescente nello spazzamento di strade e marciapiedi.



*Consigliere comunale Alghero