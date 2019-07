Condividi | M.P. 17:03 In fase di avvio i lavori all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, mentre nelle prossime settimane le attività di manutenzione interesseranno la Biblioteca. Circa 34 mila euro per gli interventi Porto Torres: edifici comunali, via al ripristino



PORTO TORRES - Avviate le attività di ripristino delle parti esterne e interne in diversi stabili comunali. Le attività di messa in sicurezza sono cominciate la scorsa settimana e hanno riguardato la facciata dell’Ufficio Tecnico di Piazza Umberto I. In fase di avvio i lavori all’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, mentre nelle prossime settimane le attività di manutenzione verranno svolte anche nella Biblioteca comunale. Per gli interventi è prevista una spesa di circa 34mila euro.



«Oltre alla messa in sicurezza dei cornicioni dell’Ufficio Tecnico siamo riusciti a reperire risorse per risolvere situazioni annose come quella dell’Ufficio Ambiente di via Ponte Romano, la cui area esterna era delimitata dalle transenne e interdetta da tempo. Interverremo anche nella Biblioteca comunale – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – dove le infiltrazioni delle piogge hanno portato alla formazione di muffe ed efflorescenze. Gli interventi, oltre a migliorare il decoro degli edifici, garantiranno l’accesso in sicurezza sia ai dipendenti comunali che agli utenti». I lavori per la manutenzione dei cornicioni nel palazzo dell’Ufficio Tecnico sono in fase di conclusione.



Sono state demolite le parti in distacco sia sul lato di via Sassari che su Piazza Umberto I e la ricostruzione è stata quasi completata. I cornicioni dovranno essere sottoposti a tinteggiatura, così come l’ingresso, il vano scale e un locale di servizio del terrazzo. Saranno inoltre effettuati interventi di ripristino della piena funzionalità dei servizi igienici all’interno del palazzo. Nell’ufficio Ambiente verranno effettuati lavori di manutenzione nel terrazzo e sarà sostituita la ringhiera di protezione.



