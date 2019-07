Condividi | Red 20:13 Per la prima volta nella storia del Green Alghero, una sua portacolori ha partecipato al Trofeo Sette colli, uno dei più importanti appuntamenti di nuoto al mondo, che si disputa a Roma ed è giunto alla 56esima edizione Alice Maggioni tra i campioni



ALGHERO - Roma ha ospitato il 56esimo Trofeo Sette colli, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di nuoto al mondo. Numerosissime le star partecipanti. Tra gli stranieri, il numero 1 mondiale per la Rana Adam Peaty, la super-versatile Katinka Hosszu, la velocissima Percille Blume, Bruno Fratus, Michael Andrew ed ancora tanti altri atleti, in rappresentanza di trentotto Nazioni. Presenti tutti i migliori nuotatori italiani, a cominciare da Federica Pellegrini, accompagnata da Margherita Panziera, da Simona Quadarella, dalla giovanissima Benedetta Pilato, dal re dei 1500stile libero Gregorio Paltrinieri, dal suo compagno di allenamento Gabriele Detti, da Thomas Ceccon, Luca Dotto e tanti altri ancora.



Al fianco di questi super campioni, era presente, per la prima volta nella storia del Green Alghero, la giovane promessa della velocità Alice Maggioni, avendo ottenuto il tempo limite previsto per la partecipazione nella sua distanza preferita, i 50sl. Solo altri i cinque nuotatori sardi erano stati ammessi a questo appuntamento: Giorgia Meloni ed Enrico Puxeddu (Atlantide Elmas), Francesca Sechi (Sport FullTime Sassari), Enrico Manzoni e Luca Simonetti (Sporter Sassari).



Un'esperienza determinante per la crescita natatoria ed agonistica di Maggioni, che le permetterà di affrontare le gare a venire con una determinazione ed una sicurezza sempre maggiori, condizioni indispensabili per riuscire, nelle manifestazioni più importanti e difficili, ad esprimere il massimo di se stessi. Prossimi appuntamenti per il sodalizio algherese, le Finali regionali Esordienti A, a Sassari, sabato 13 e domenica 14 luglio; i Campionati Giovanili di categoria, a Sassari, da venerdì 19 a domenica 21 luglio; i Campionati Nazionali di categoria, a Roma, da giovedì 1 a sabato 3 agosto, in cui Alice Maggioni sarà chiamata a partecipare da protagonista.