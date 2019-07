Condividi | Red 18:53 Si è alzato un denso polverone a mezzo social subito dopo la dura presa di posizione del commissario regionale della Lega Salvini premier per la Sardegna. Tra i tanti commenti sulla pagina Facebook del politico lombardo, anche un piccato intervento del consigliere comunale di Noi con Alghero Res publica: Piras stoppa Zoffili



Diversi i commenti di cittadini algheresi, che non hanno “preso bene” l'intervento dell'onorevole leghista, letto più che altro come un atto di ingerenza all'interno della vita politica cittadina. A questi, si aggiungono quelli delle persone che già avevano un'idea positiva del Distretto della cultura. Commenti ALGHERO - «Non so come lei sia abituato a casa sua, ma qui ad Alghero, aldilà di come la pensa politicamente ognuno di noi, siamo una comunità, e le decisioni sappiamo prenderle, anche attraverso il dialogo, senza “aiuti da casa” e soprattutto senza violenza. Del merito della questione eventualmente ne parleremo nella sede naturale, che è il Comune; lei venga qui in città da buon turista, sarà sempre gradito ospite»Si è alzato un denso polverone a mezzo social subito dopo la dura presa di posizione del commissario regionale della Lega Salvini premier per la Sardegna Eugenio Zoffili, che incontrerà il sindaco di Alghero Mario Conoci per chiedere “lo sfratto” di Res publica dall'ex caserma di Via Simon [LEGGI] . E tra i tanti commenti sulla pagina Facebook del politico lombardo, anche un piccato intervento del consigliere comunale di Noi con Alghero Emiliano Piras, che non la manda certo a dire, mettendo da parte le alleanze di partito, per difendere la libertà politica della sua città.Diversi i commenti di cittadini algheresi, che non hanno “preso bene” l'intervento dell'onorevole leghista, letto più che altro come un atto di ingerenza all'interno della vita politica cittadina. A questi, si aggiungono quelli delle persone che già avevano un'idea positiva del Distretto della cultura.