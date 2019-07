Condividi | M.P. 0:35 Il Consorzio industriale provinciale di Sassari rende noto che è stato necessario procedere, su richiesta dell’Enas, alla chiusura temporanea di un tratto della via Pigafetta, zona industriale di Porto Torres Strada dissestata, chiusa al traffico via Pigafetta



A breve inizieranno i lavori ad opera della ditta incaricata dalla società Enas per le necessarie verifiche sull’origine del cedimento, probabilmente da identificare nella perdita di una condotta di proprietà dell’Ente acque della Sardegna. PORTO TORRES - Il Consorzio industriale provinciale di Sassari rende noto che è stato necessario procedere, su richiesta dell’Enas, alla chiusura temporanea di un tratto della via Pigafetta, nell’agglomerato industriale di Porto Torres, a causa di un cedimento stradale che rende pericoloso il transito.A breve inizieranno i lavori ad opera della ditta incaricata dalla società Enas per le necessarie verifiche sull’origine del cedimento, probabilmente da identificare nella perdita di una condotta di proprietà dell’Ente acque della Sardegna.