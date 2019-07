Condividi | S.O. 8:26 E sbatte la porta ad Alghero. Pesanti critiche al partito di Matteo Salvini e Michele Pais. L´addio ancora prima della seduta consiliare d´insediamento. Leonardo Polo siederà nel Gruppo Misto E´ record: Polo lascia la Lega



ALGHERO - Neanche il tempo della prima convocazione del Consiglio comunale (che arriverà tra oggi e domani). Quello registrato ad Alghero all'indomani del voto che ha riportato il Centrodestra al governo della città di Alghero è senz'altro un piccolo-grande record.



Eletto tra le fila della Lega di Matteo Salvini, Leonardo Polo, già in passato membro dell'Udc e di Forza Italia, annuncia il suo addio. E lo fa sbattendo la porta in faccia al partito, senza lesinare pesanti critiche. Per Polo gli slogan "stravinciamo" e "prima gli algheresi" «nascondono il vuoto politico e di contenuti», un partito «completamente privo di uno spazio di discussione e di elaborazione di temi e di progetti per il rilancio dell’economia algherese».



Il siluro indirizzato al gruppo, che oggi si ritrova nel ben mezzo delle trattative per la composizione della Giunta con soli due consiglieri, Monica Pulina e Giovanni Monti, in realtà è già il primo grattacapo per il sindaco. Mario Conoci si trova infatti a gestire una situazione decisamente esplosiva, con appetiti e prese di posizione un po in tutti i partiti della variegata coalizione.



Nella lettera indirizzata anche al Primo cittadino, Leonardo Polo annuncia il suo ingresso nel Gruppo Misto. «Lavorerò al fianco del sindaco e della maggioranza per realizzare il programma di governo» scrive, «dove potrò dare il mio contributo basato sul buon senso e esperienza».



Nella foto: Leonardo Polo