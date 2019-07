Condividi | A.S. 14:39 «Leonardo Polo, che aveva aderito solo recentemente al nostro movimento, non è riuscito ad inserirsi in questo contesto e, riteniamo per ragioni personali e non politiche, se ne è voluto allontanare» Terremoto in Lega, Vaccaro: uniti e coesi



ALGHERO - «Con dispiacere apprendiamo l'inaspettata decisione da parte del Consigliere Leonardo Polo di voler lasciare la Lega. Così come siamo sorpresi per l'inusuale modalità di comunicare tale scelta a mezzo stampa e non preventivamente, in maniera formale, al partito in cui è stato eletto durante l'ultima tornata delle amministrative algheresi. Da quando si è costituita in città, la Lega ha sempre coinvolto tutti gli iscritti e militanti in ogni sua scelta e azione sul territorio. Un nuovo modo di far politica, con la massima partecipazione di tutti».



Parole della coordinatrice locale della Lega, Giorgia Vaccaro (nella foto), all'indomani del terremoto interno al gruppo consiliare già



A Giorgia Vaccaro e compagni, non vanno giù le parole di Polo. «Accusarci di scarsità propositiva e di contenuti è quanto mai strumentale. Andiamo avanti forti del nostro gruppo cittadino, dei militanti, dei consiglieri, dei simpatizzanti, dei candidati, degli elettori che ci hanno dato fiducia e dei numerosi cittadini che si stanno avvicinando al nostro progetto politico». «Oggi perdiamo un seggio, e ne siamo rammaricati, ma ciò non intacca minimamente la nostra forza e la volontà di cambiamento nell'esclusivo interesse di far rinascere Alghero» concludono dalla Lega. Commenti ALGHERO - «Con dispiacere apprendiamo l'inaspettata decisione da parte del Consigliere Leonardo Polo di voler lasciare la Lega. Così come siamo sorpresi per l'inusuale modalità di comunicare tale scelta a mezzo stampa e non preventivamente, in maniera formale, al partito in cui è stato eletto durante l'ultima tornata delle amministrative algheresi. Da quando si è costituita in città, la Lega ha sempre coinvolto tutti gli iscritti e militanti in ogni sua scelta e azione sul territorio. Un nuovo modo di far politica, con la massima partecipazione di tutti».Parole della coordinatrice locale della Lega, Giorgia Vaccaro (), all'indomani del terremoto interno al gruppo consiliare già decimato ancor prima di iniziare la consiliatura con l'uscita record di Leonardo Polo dal partito, oggi costituito dai consiglieri Pulina e Monti. Dissapori che starebbero minando la tenuta stessa del gruppo. «Probabilmente Leonardo Polo, che aveva aderito solo recentemente al nostro movimento, non è riuscito ad inserirsi in questo contesto e, riteniamo per ragioni personali e non politiche, se ne è voluto allontanare. Il gruppo politico della Lega ad Alghero, contrariamente a quanto afferma Polo, è unito e coeso. E grazie all'azione costante e propositiva sul territorio, ha raggiunto straordinari risultati, quali essere il primo partito in città alle elezioni regionali, alle europee, e in termine di consensi, secondi, all'interno della coalizione che ha vinto le elezioni amministrative con Mario Conoci candidato sindaco» sottolineano dal partito di Matteo Salvini e Michele Pais.A Giorgia Vaccaro e compagni, non vanno giù le parole di Polo. «Accusarci di scarsità propositiva e di contenuti è quanto mai strumentale. Andiamo avanti forti del nostro gruppo cittadino, dei militanti, dei consiglieri, dei simpatizzanti, dei candidati, degli elettori che ci hanno dato fiducia e dei numerosi cittadini che si stanno avvicinando al nostro progetto politico». «Oggi perdiamo un seggio, e ne siamo rammaricati, ma ciò non intacca minimamente la nostra forza e la volontà di cambiamento nell'esclusivo interesse di far rinascere Alghero» concludono dalla Lega.