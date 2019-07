Condividi | Red 16:16 Fino a venerdì 9 agosto, sarà possibile attivare l’iscrizione on-line per l’anno scolastico 2019/20 per iscrivere il proprio figlio al servizio di trasporto scolastico di Alghero, accedendo al sito internet istituzionale del Comune Aperte le iscrizioni al servizio scuolabus



ALGHERO - Fino a venerdì 9 agosto, sarà possibile attivare l’iscrizione on-line per l’anno scolastico 2019/20 per iscrivere il proprio figlio al servizio di trasporto scolastico di Alghero, accedendo al sito internet istituzionale del Comune. Per accedere al servizio on-line, il fruitore deve essere in possesso del codice utente e della password, che ritirerà personalmente nell’ufficio Pubblica istruzione o che riceverà, su sua richiesta, via e-mail, telefonando al numero 079/9978890-865.



A partire da lunedì 9 settembre, gli utenti dovranno essere muniti di apposito tesserino ed essere in regola con il pagamento del contributo per l'anno scolastico 2018/19 ed aver versato la prima quota del contributo servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico in corso. Il versamento deve essere effettuato al conto corrente 1003826342, intestato al Comune di Alghero-Servizio Tesoreria, causale: servizio scuolabus, nome bambino, scuola e classe. Commenti ALGHERO - Fino a venerdì 9 agosto, sarà possibile attivare l’iscrizione on-line per l’anno scolastico 2019/20 per iscrivere il proprio figlio al servizio di trasporto scolastico di Alghero, accedendo al sito internet istituzionale del Comune. Per accedere al servizio on-line, il fruitore deve essere in possesso del codice utente e della password, che ritirerà personalmente nell’ufficio Pubblica istruzione o che riceverà, su sua richiesta, via e-mail, telefonando al numero 079/9978890-865.A partire da lunedì 9 settembre, gli utenti dovranno essere muniti di apposito tesserino ed essere in regola con il pagamento del contributo per l'anno scolastico 2018/19 ed aver versato la prima quota del contributo servizio trasporto scolastico per l'anno scolastico in corso. Il versamento deve essere effettuato al conto corrente 1003826342, intestato al Comune di Alghero-Servizio Tesoreria, causale: servizio scuolabus, nome bambino, scuola e classe.