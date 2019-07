Condividi | M.P. 17:24 Al via la quattordicesima edizione di “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara” prima tappa delle “Isole del cinema" il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro Asinara: Pensieri e Parole premia Saviano



PORTO TORRES - Al via la quattordicesima edizione di “Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara” prima tappa delle “Isole del cinema" il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell’estate culturale e turistica sarda. Quattro isole, sede di parchi e riserve marine, per pensare il mare come possibilità di incontro, laboratorio vivo dove riflettere sul cinema di ieri e oggi, e costruire quel che sarà il cinema di domani.



L'impegno civile, l'integrazione, le memorie del carcere, l'equilibrio fra tutela della natura e attività umane: sono invece alcuni dei temi dell'edizione 2019 del festival dell’Asinara curato da Sante Maurizi per Cinearena con il sostegno di: Parco bazionale dell’Asinara, Comune di Porto Torres, Ministero per le Attività Culturali, Assessorati al Turismo e allo Spettacolo della Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna. Partner del progetto: Moderno Cityplex, Libera Sardegna, Asso.O.Asinara, Librerie Koinè. «Quest’anno il festival anticipa di circa un mese la sua programmazione- dice Maurizi- offrendo dal 10 al 14 luglio un cartellone incentrato sui alcuni temi cardine che da sempre accompagnano la manifestazione con presentazioni di libri, anteprime cinematografiche e musicali e ospiti del panorama nazionale.»



Si salpa mercoledì 10 luglio per Cala d’Oliva dove, sul palco allestito nella diramazione centrale, sarà presentata una delle novità di quest’anno: la sezione documentari dal titolo “Sott'acqua: conoscere per tutelare" a cura del biologo marino e guida di pesca Francesco Curreli. Alcuni documentari della serie “Blue planet” della BBC “raccontata” dalla voce del famoso naturalista David Attenborough. I documentari sono un’esperienza immersiva, realizzati con camere in ultra HD e droni che effettuano riprese spettacolari. L’11 luglio – sempre a Diramazione centrale - un confronto fra le antiche tradizioni e le future attività nel campo della pesca. Due i documentari proposti “Il sogno di una guida di pesca” da un’idea di Francesco Curreli e regia di Daniele Macis e “Diario di Tonnara” di Giovanni Zoppeddu.



La tappa a Porto Torres propone venerdì 12 luglio alla libreria Koinè la presentazione del volume “L’infelicità italiana” di e con Maurizio Braucci, presentato da Don Gaetano Galia. A seguire intorno alle 21 nella sala Filippo Canu sarà proiettato “Il polo opposto” di Giorgio Amato. In chiusura alle ore 22 in anteprima il teaser del nuovo film di Pino e gli Anticorpi “Come se non ci fosse un domani”. Cala Reale 13-14 luglio dalle ore 19 “Certe notti: libri e film”. Si entra nel vivo della rassegna con la sezione “Certe notti: libri e film” che sabato 13 a Cala Reale apre la serata alle 19 con la presentazione del libro “Il presidente addormentato” di Gianni Caria a coordinare l’incontro sarà Ignazio Caruso.



A seguire intorno alle 21 uno dei momenti più attesi del festival: la seconda edizione del premio “Isole del Cinema” per la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo. Quest’anno il premio è assegnato a Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per il film “La paranza dei bambini” tratto dall’omonimo libro di Saviano. Il film ha vinto l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura alla 69esima edizione del Festival di Berlino. Sarà proprio il film a chiudere la serata alle 21,30. Domenica 14 in apertura di serata alle 19 sarà presentato da Elias Vacca il libro «Il padrino dell’antimafia» di e con Attilio Bolzoni. Spazio alla musica alle 20.15 con «Storie liberate» concerto di Piero Marras presentato da Vittorio Gazale.



