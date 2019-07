Condividi | Red 23:28 Anche oggi, si segnalano tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Sinnai, di Villacidro e di Orosei Incendi: estate calda in Sardegna



CAGLIARI - Anche oggi (mercoledì), si segnalano tre incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Sinnai, di Villacidro e di Orosei.



Il primo incendio si è registrato nelle campagne di Sinnai, in località Monte Taulaxi, dove sono intervenuti tre elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteristiche di Villasalto, Pula, e Fenosu, da cui è decollato il Super Puma. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sinnai, supportato dal Gauf dell' Ispettorato forestale di Cagliari (Gruppo di analisi e uso del fuoco) e coadiuvato da tre squadre di Forestas dei cantieri di Campidano e Santa Lucia, da due squadre di volontari di Protezione civile di Sinnai e da una di Quartu Sant'Elena. L’incendio ha interessato circa 5ettari di macchia medierranea degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.50.



Il secondo rogo è divampato in località Su Suergiu, nell'agro del Comune di Villacidro, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villacidro, coadiuvato da una squadra di Forestas, dai volontari di Protezione civile e dai Barracelli di Villacidro. L’incendio ha interessato circa 5ettari di macchia medierranea degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.50.



L'ultimo incendio della giornata si è sviluppato nel territorio comunale di Orosei, in località Su Barone, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Orosei, coadiuvato dalla squadra di Forestas del cantiere Bidderosa. L'incendio ha interessato un oliveto per una superficie di circa mezzo ettaro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.