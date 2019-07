Condividi | Red 11:22 Ieri pomeriggio, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto il rettore dell´Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo. Tanti gli argomenti sul tavolo Università: Pais incontra Del Zompo



CAGLIARI - Gli accreditamenti per le scuole di specializzazione, l’incremento delle borse di studio, il rifinanziamento della Legge 26 del 1996, che regolamenta i rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna. Questi alcuni degli argomenti trattati ieri pomeriggio (mercoledì), nell’incontro che si è tenuto in Presidenza tra il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ed il rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo.



E’ stato un incontro cordialissimo, in cui il rettore ha fatto il punto sulla situazione dell’Ateneo del capoluogo sardo. Cagliari è tra le venti università dove crescono le immatricolazioni. E’ all’11esimo posto, con un incremento, rispetto al precedente anno accademico, del 9,52percento. Un dato particolarmente positivo per la crescita dell'Isola, dove sempre più ragazzi scelgono, dopo il diploma, di proseguire gli studi.



«Il Consiglio regionale – ha dichiarato il presidente – è consapevole del grande ruolo che gli Atenei della Sardegna hanno in una realtà difficile come la nostra. Faremo tutto il possibile per collaborare con le Università isolane. La cultura, soprattutto quella accademica, deve preparare alla vita, al mondo del lavoro, alla competizione intellettuale tra studenti di tutto il mondo».



