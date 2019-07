Condividi | Red 16:02 Da venerdì a domenica, per la quarta edizione del Concorso d’eleganza, sfileranno per le strade della Costa Smeralda autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d’epoca italiane ed europee Ritorna il Poltu Quatu classic



PORTO CERVO - Poltu Quatu Classic ritorna sulla scena dei grandi eventi internazionali con la quarta edizione del concorso più glamour dell’estate, organizzato da Auto classic, in collaborazione con il Grand hotel Poltu Quatu. Da domani, venerdì 5, a domenica 7 luglio, sfileranno per le strade della Costa Smeralda autentici gioielli a quattro ruote provenienti dalle più importanti collezioni di auto d’epoca italiane ed europee. Il concorso è riuscito ad affermarsi tra le manifestazioni dedicate alle auto storiche entrando a far parte del circuito dei grandi eventi internazionali riconosciuti dalla Federation internationale vehicules anciens. Inoltre, l’edizione di quest’anno avrà anche il patrocinio dell’Asi e della Regione autonoma Sardegna. L’evento è reso possibile grazie alla passione per l’automobilismo di Daniele Pulcini, amministratore delegato del Gruppo Pulcini proprietario del Grand hotel, pilota in passato e padre di Leonardo, che rappresenterà l’Italia nel Campionato Europeo Fia di Formula 3 2019.



La Collezione Righini, dopo il trionfo di Torino a Parco Valentino Classic 2019, proverà a conquistare con Max Stancari il titolo di Best in show con l’Alfa Romeo 6c 2500 Cabriolet touring, un’altra delle incredibili vetture custodite nel Castello di Panzano nell’Emilia, tra cui va ricordata la prima auto costruita da Enzo Ferrari e l’Alfa Romeo 8c di Tazio Nuvolari. Mauro Milano, vincitore del Concorso d’eleganza Alassio classic 2019, porterà in Costa Smeralda la Lancia Theta del 1915, vettura anteguerra che nel 2008 è stata protagonista al Concorso d’eleganza di Pebble Beach, in California. Silvia Nicolis rappresenterà il Museo Nicolis di Villafranca al volante di una Fiat 1100 Vistotal Cabriolet carrozzata Castagna, esemplare unico per la prima volta in un Concorso d’eleganza. Sono attese in Costa Smeralda circa venticinque automobili straordinarie tra le quali, per la prima volta ad un Concorso d’eleganza, cinque Supercars dell’ultimo ventennio, a cui gli organizzatori hanno dedicato una classe speciale.



La Giuria internazionale del concorso sarà presieduta dallo storico dell’auto Paolo Tumminelli, coadiuvato dal designer Fabrizio Giugiaro (che porterà in Sardegna l’ultima sua showcar elettrica, la Gfg Kangaroo), Luciano Bertolero (fondatore di Auto classic e grande esperto Ferrari), Afshin Behnia (ceo e fondatore di Petrolicious, la piattaforma social dedicata all’automotive) ed i giornalisti Shinichi Ekko (presidente del Maserati club of Japan), Carlo Di Giusto (vicedirettore di “Ruoteclassiche”) e Luca Gastaldi (responsabile ufficio stampa Asi). Il vincitore riceverà il Trofeo Best in show, realizzato dalla “Gfg style” di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro (una scultura di materiali compositi, che cambia solo di colorazione negli altri Concorsi d’eleganza organizzati da Auto classic e between, Alassio classic e Parco Valentino classic). I partecipanti vivranno una bellissima esperienza tra visite a borghi storici, degustazioni in vigna e giornate in spiaggia, guidando le loro auto d’epoca lungo gli scenari mozzafiato della Costa Smeralda. I più temerari potranno anche provare l’ebbrezza dell’alta velocità in mare grazie alla “Off shore experience”, con il cinque volte campione del mondo di motonautica Aaron Ciantar, che raggiungerà la Sardegna da Malta per far divertire i partecipanti al concorso. Confermato lo svolgimento in notturna della sfilata finale delle automobili davanti alla Giuria, in programma sabato, nella Piazzetta di Poltu Quatu, che per l’occasione sarà illuminata a giorno. Come tradizione, Bertolero presenterà l’evento a bordo di una Fiat 500 Spiaggina, l’auto preferita per il periodo estivo dai protagonisti del jet set internazionale, dall’Avvocato Agnelli ad Aristotele Onassis. 