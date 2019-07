Condividi | Red 17:52 Interruzione Enas negli impianti di potabilizzazione serviti dal Coghinas. Interessati Alghero, Sassari, Porto Torres, Stintino, Alghero, Castelsardo e Tergu. Attivi servizi sostitutivi di autobotti e punti fissi di prelievo Lavori all´acquedotto: Alghero senz´acqua



ALGHERO – Problema acqua nel nord ovest dell'Isola. L’Ente acque della Sardegna, ha comunicato che domani, venerdì 5 luglio, dovrà eseguire un intervento urgente di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.



I lavori dell’Enas, che saranno eseguiti dalle 7 alle 16, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i centri interessati. Per far fronte a questa sospensione, Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.Verrà quindi attivato un servizio con tre autobotti, in Via De Gasperi, accanto all'Ospedale Marino e nella zona del centro.



