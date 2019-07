Condividi | Red 20:22 Martedì mattina, proseguono gli incontri partecipativi del Contratto di laguna del Calich, finanziato attraverso il Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-202, nell’ambito del Progetto “Retralags”, che vede il Comune di Alghero capofila Sostenibilità: incontro tra Istituzioni e scuola



ALGHERO - Continuano gli incontri partecipativi del Contratto di laguna del Calich, finanziato attraverso il Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-202, nell’ambito del Progetto “Retralags-Rete transfrontaliere delle lagune dei laghi e degli stagni”. Il progetto vede il Comune di Alghero capofila di una rete di amministrazioni sarde, toscane e francesi impegnate nello sviluppo di modelli innovativi ed integrati di gestione delle aree umide presenti nei rispettivi territori.



Martedì 9 luglio, alle 11, nella Sala Mosaico del Museo archeologico di Alghero, in Via Carlo Alberto 72, si riuniranno i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle realtà che sul territorio si occupano di educazione alla sostenibilità. Lo scopo della riunione è allargare la rete dei soggetti sottoscrittori del contratto di laguna.



Con questi, si coinvolgono anche le scuole degli otto Comuni appartenenti al bacino imbrifero del Calich. In questo modo, si punta a co-progettare attività educative ed a lanciare il concorso a premi per dotare il contratto di laguna di un apposito logo. Commenti ALGHERO - Continuano gli incontri partecipativi del Contratto di laguna del Calich, finanziato attraverso il Programma Interreg Italia-Francia marittimo 2014-202, nell’ambito del Progetto “Retralags-Rete transfrontaliere delle lagune dei laghi e degli stagni”. Il progetto vede il Comune di Alghero capofila di una rete di amministrazioni sarde, toscane e francesi impegnate nello sviluppo di modelli innovativi ed integrati di gestione delle aree umide presenti nei rispettivi territori.Martedì 9 luglio, alle 11, nella Sala Mosaico del Museo archeologico di Alghero, in Via Carlo Alberto 72, si riuniranno i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle realtà che sul territorio si occupano di educazione alla sostenibilità. Lo scopo della riunione è allargare la rete dei soggetti sottoscrittori del contratto di laguna.Con questi, si coinvolgono anche le scuole degli otto Comuni appartenenti al bacino imbrifero del Calich. In questo modo, si punta a co-progettare attività educative ed a lanciare il concorso a premi per dotare il contratto di laguna di un apposito logo.