Condividi | Red 17:11 La Polizia municipale di Alghero, dopo diverse segnalazioni, ha provveduto al posizionamento della segnaletica verticale vicino all’incrocio tra Via Oschiri e Via Emilio Ricci, nella zona di Santa Maria La Palma Sicurezza: segnaletica nell´agro in Riviera



ALGHERO – Tante le segnalazioni degli abitanti delle borgate algheresi, che vogliono attenzione, rispetto e sicurezza. Asfalti, segnaletiche orizzontali e verticali, tra le richieste più volte ripetute dagli automobilisti che utilizzano più spesso quelle arterie stradali.



Prevenzione della sicurezza stradale nell’agro di Alghero, soprattutto nelle zone in cui anche recentemente si sono verificati ripetuti tamponamenti tra autovetture che nella stagione estiva transitano con più frequenza. La Polizia municipale, dopo diverse segnalazioni, ha provveduto al posizionamento della segnaletica verticale vicino all’incrocio tra Via Oschiri e Via Emilio Ricci, nella zona di Santa Maria La Palma.



Analoga richiesta è stata avanzata per quanto riguarda l’incrocio sulla Strada statale 291, in direzione Guardia Grande, dove si registrano situazioni di pericolosità. Nei prossimi giorni, si provvederà all’installazione della segnaletica anche in quella zona. Commenti ALGHERO – Tante le segnalazioni degli abitanti delle borgate algheresi, che vogliono attenzione, rispetto e sicurezza. Asfalti, segnaletiche orizzontali e verticali, tra le richieste più volte ripetute dagli automobilisti che utilizzano più spesso quelle arterie stradali.Prevenzione della sicurezza stradale nell’agro di Alghero, soprattutto nelle zone in cui anche recentemente si sono verificati ripetuti tamponamenti tra autovetture che nella stagione estiva transitano con più frequenza. La Polizia municipale, dopo diverse segnalazioni, ha provveduto al posizionamento della segnaletica verticale vicino all’incrocio tra Via Oschiri e Via Emilio Ricci, nella zona di Santa Maria La Palma.Analoga richiesta è stata avanzata per quanto riguarda l’incrocio sulla Strada statale 291, in direzione Guardia Grande, dove si registrano situazioni di pericolosità. Nei prossimi giorni, si provvederà all’installazione della segnaletica anche in quella zona.