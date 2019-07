Condividi | Red 18:14 Ieri, nell´aeroporto gallurese, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 37enne moldavo, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, su richiesta delle autorità moldave Ricercato internazionale catturato ad Olbia



OLBIA – Ieri (giovedì), gli agenti della Polizia di Stato di Olbia hanno tratto in arresto un 37enne moldavo. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, su richiesta delle autorità moldave.



Gli agenti della Frontiera Aeromarittima di Olbia, durante un controllo documentale dei passeggeri provenienti da Londra Gatwick, hanno appurato che a carico dell'uomo pendeva un provvedimento di rintraccio, emesso dall’Interpol, su richiesta delle autorità moldave per omicidio stradale. Dopo le verifiche del caso, il 37enne è stato arrestato.



Dopo le formalità di rito, su disposizione del procuratore della Corte d’Appello di Sassari,il moldavo è stato accompagnato nella casa circondariale di Sassari-Bancali. Questo, in attesa dell’estradizione verso la Moldavia. OLBIA – Ieri (giovedì), gli agenti della Polizia di Stato di Olbia hanno tratto in arresto un 37enne moldavo. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, su richiesta delle autorità moldave.Gli agenti della Frontiera Aeromarittima di Olbia, durante un controllo documentale dei passeggeri provenienti da Londra Gatwick, hanno appurato che a carico dell'uomo pendeva un provvedimento di rintraccio, emesso dall’Interpol, su richiesta delle autorità moldave per omicidio stradale. Dopo le verifiche del caso, il 37enne è stato arrestato.Dopo le formalità di rito, su disposizione del procuratore della Corte d’Appello di Sassari,il moldavo è stato accompagnato nella casa circondariale di Sassari-Bancali. Questo, in attesa dell’estradizione verso la Moldavia.