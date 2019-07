Condividi | Red 20:21 Da martedì 10 luglio, ad Alghero sarà interrotto il servizio di informazione al pubblico negli uffici Inps di via Vittorio Emanuele per il trasferimento dell’Agenzia nei nuovi locali di Piazza dei Mercati. Tutte le attività, salvo imprevisti, riprenderanno martedì 16 luglio Trasferimento Inps: interruzione servizio per una settimana



ALGHERO – Da martedì 10 luglio, ad Alghero sarà interrotto il servizio di informazione al pubblico negli uffici Inps di Via Vittorio Emanuele per il trasferimento dell'Agenzia nei nuovi locali di Piazza dei Mercati. Saranno scollegate sia la linea telefonica, sia quella di trasmissione dati per consentire lo spostamento delle apparecchiature elettroniche. Tutte le attività, salvo imprevisti, riprenderanno martedì 16 luglio.