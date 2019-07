Condividi | Red 23:11 Oggi, sono stati segnalati sette incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Triei, Sassari, Uta, Fonni, Villagrande Strisaili, Ottana e Gonnostramatza Sette incendi in un giorno: Sardegna in fiamme



CAGLIARI - Oggi (venerdì), sono stati segnalati sette incendi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale antincendio del Corpo forestale. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Triei, Sassari, Uta, Fonni, Villagrande Strisaili, Ottana e Gonnostramatza. Il primo incendio si è registrato nell'agro del Comune di Triei, in località Selarcione, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Baunei, e coadiuvato da una squadra di Forestas dai cantieri di Baunei-Simbrancamentu. L’incendio ha interessato circa 2,7ettari di macchia mediterranea degradata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 11.06.



Il secondo, in località Sa pedra bianca, nelle campagne di Sassari, dove sono intervenuti due elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteristiche di Bosa ed Anela, ed un canadair decollato dall’aeroporto di Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sassari, coadiuvato da tre squadra di Forestas dai cantieri di Porto Torres–Pozzo San Nicola, Alghero–Prigionette e SASSARI–Lu Traineddu, da una squadra di volontari di Protezione civile di Sassari–Misericordia, una squadra dei Barracelli di Sassari ed una squadra dei Vigili del fuoco di Sassari. L’incendio ha interessato circa 24ettari di aree agricole. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.55.



Il terzo rogo si è sviluppato nelle campagne di Uta, in località Guardia Lada, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Capoterra, coadiuvato da quattro squadre di volontari di Protezione civile di Uta– Acsm, Assemini–L’Aulila Orsa e Decimoputzu–Avad. L’incendio ha interessato aree agricole per una superficie di circa 8ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.45.



Il quarto incendio si è registrato nell'agro del territorio comunale di Fonni, in località Durani, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Gavoi, coadiuvato da tre squadre di Forestas di Fonni–Donnortei, Rover e Correboi. L’incendio ha interessato aree agricole per una superficie di circa 2ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.41.



Il quinto rogo ha colpito Baus, località nelle campagne di Villagrande Strisaili, dove è intervenuto un elicottero della Forestale proveniente dalla base elicotteristica di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villagrande Strisaili, coadiuvato dalla Stazione di Tortolì e da due squadre di Forestas di Villagrande Strisaili e Tortolì. L’incendio ha interessato pascoli arborati e cespugliati per una superficie di circa 21ettari. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.02.



Il sesto incendio si è sviluppato nell'agro di Ottana, in località Sa Pedrosa, dove sono intervenuti due elicotteri della Forestale provenienti dalle basi elicotteristiche di Sorgono e Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Bolotana, coadiuvato da una squadra di Forestas di Borore–vivaio Macomer. L’incendio ha interessato pascoli nudi e cespugliati per una superficie di circa un ettaro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 19.



