Antiga limba in scena ad Ittiri

ALGHERO - Sabato 6 luglio, alle 18.30, sul palco del Teatro comunale di Ittiri, il presidente del Gremio dei sardi di Roma Antonio Maria Masia, ittirese di nascita e di cuore, presenterà il suo ultimo libro di poesia e non solo, “ Antiga Limba”, pubblicato dalla Nemapress edizioni. La serata è organizzata dall’Avis comunale di Ittiri, che sarà beneficiaria della parte di competenza dell’autore derivante dalla vendita del libro.



Introdurrà e coordinerà la serata Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale dei critici letterari e direttora editoriale della Nemapress. A parlare del libro con l’autore, sarà Giovanni Fiori, poeta e scrittore di Ittiri, che ha firmato una profonda introduzione al volume. Letture in sardo a cura di Clara Farina ed in italiano dell’attore Alessandro Pala Griesche.



Il sottotitolo del volume, “Poesias e meledos peri sas andalas de sa vida-poesie e riflessioni lungo i sentieri della vita”, presenta bene il contenuto di quest’opera. Infatti, i testi in sardo tradotti in italiano dallo stesso Masia, intercalano la prevalenza di versi con brevi testi in prosa, che raccontano non soltanto la vita dell’autore, ma soprattutto quella di tutta una comunità, che nella lingua sarda trova un forte segnale identitario. Il libro è stato già al centro di un importante evento a Roma e continuerà con altre presentazioni in Sardegna tra cui le “Letture d’estate a Villa Edera” di Alghero.



