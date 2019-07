Condividi | Red 10:28 Una ragazza algherese di etnia Rom, mentre passava davanti alla Ludoteca di Via Mazzini, ha trovato sul marciapiede un orecchino d´oro, a cerchio, del valore di circa 300euro. Con l´aiuto di Facebook è riuscita a risalire alla proprietaria e l´orecchino è stato restituito Trova orecchino d´oro e lo restituisce



ALGHERO – Mercoledì, Messicana Hadzovich, una ragazza algherese di etnia Rom, mentre passava davanti alla Ludoteca di Via Mazzini, ha trovato sul marciapiede un orecchino d'oro, a cerchio, del valore di circa 300euro. Prontamente, si è rivolta all'immobiliarista Tonino Alfonso, presente poco distante, per cercare la proprietaria.



Con l'aiuto di Facebook, sono riusciti a contattarla e, giovedì, l'orecchino è stato restituito. «L'onesta esiste e anche il buon cuore», ha commentato la proprietaria dell'oggetto.



«Una ragazza di origini Rom ha trovato il mio orecchino e ha letto il post. A dimostrazione che non bisogna mai additare le persone con epiteti negativi. Grazie di cuore. Sono felice lo abbia trovato tu».



