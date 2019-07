Condividi | A.S. 6 luglio 2019 Dopo Leonardo Polo, traghettato ufficialmente nel Gruppo Misto, si preparano a fare le valige anche Monica Pulina e Giovanni Monti. Al centro di tutto le dinamiche interne per la rappresentanza in Giunta. Problemi un po in tutti i partiti Cortocircuito, gruppo Lega a rischio



Nella foto: i due consiglieri pronti a lasciare la Lega (Monti e Pulina) con Sonia Pilli, già candidata alle elezioni Regionali ed alle Europee, tra le più accreditate ad entrare nella prima Giunta Conoci (deleghe al Turismo che però farebbero molta gola anche a Forza Italia). Commenti ALGHERO - Scoppia una sorta di "epidemia" all'interno del gruppo consiliare della Lega ad Alghero, ed il caldo torrido di queste giornate complica un po tutti i piani. Ne il sindaco - ormai da giorni impegnato h24 nel tentativo di raffreddare gli animi degli alleati - tanto meno il presidente del Consiglio regionale, infatti, sarebbero ancora riusciti a trovare i giusti "antidoti" per riportare la calma tra i consiglieri leghisti algheresi.A nulla sarebbe valsa perfino la presenza prolungata di Eugenio Zoffili ad Alghero. Dopo Leonardo Polo, traghettato ufficialmente nel Gruppo Misto, si preparano a fare le valige anche Monica Pulina e Giovanni Monti: direzione, per ora, incerta. Inizialmente potrebbero ricongiungersi a Polo, ma non è escluso che possano anche trovare strade diverse e apparentemente meno tortuose. Entrambi però non ufficializzano ancora il loro addio a Matteo Salvini, ma sarebbero pronti a tutto. Contattata da, l'ex consigliera dell'non smentisce neanche una virgola.Se l' addio di Polo ha rappresentato un vero e proprio record per immediatezza e strategia per la politica algherese, la sempre più probabile implosione del secondo gruppo consiliare della coalizione di maggioranza (stretta rappresentanza del primo partito in Sardegna e in Italia, la Lega appunto) prima ancora del consiglio inaugurale fissato per il 15 luglio, avrebbe certamente una risonanza da. Un fatto questo che complica l' accordo sancito solo poche ore fa tra Conoci e Zoffili che prevede l'impegno del partito sul fronte del Turismo e del Commercio , con tanto di Ministro in arrivo.Nella foto: i due consiglieri pronti a lasciare la Lega (Monti e Pulina) con Sonia Pilli, già candidata alle elezioni Regionali ed alle Europee, tra le più accreditate ad entrare nella prima Giunta Conoci (deleghe al Turismo che però farebbero molta gola anche a Forza Italia).